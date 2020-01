CGK beperkt kerkrecht niet tot ‘direct betrokkenen’

De synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken in de Oenenburgkerk in Nunspeet. (beeld Dick Vos)

Nunspeet

Dat besloot ze donderdag, bijeen in Nunspeet. Het betekent in praktijk dat alle kerkenraden en kerkleden ‘belanghebbend’ kunnen zijn in een zaak die ‘de leer of het samenleven van de kerken als geheel betreft’. Er zijn andere kerkverbanden die dit recht beperken tot de ‘direct betrokkenen’, zoals ook in het Nederlandse recht gangbaar is.

De landelijke taakgroep Kerkorde en kerkrecht had een vraag over deze zaak bij de synode neergelegd. Dit naar aanleiding van de gang van zaken in de classis Apeldoorn, anderhalf jaar geleden, toen de Kruiskerk in Arnhem bekendmaakte vrouwen als ouderling en diaken aan te stellen en daarvoor in eerste instantie groen licht kreeg van de classiskerken. Daarop dienden kerken en kerkleden uit and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .