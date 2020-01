Islamofobie neemt in Frankrijk fors toe

In 2019 waren er in Frankrijk 54 procent meer aanvallen op moslims. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van dat land. Het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) reageert direct kritisch en stelt dat de echte cijfers nog veel hoger liggen.

Parijs

Het ministerie meldt dat het aantal gevallen van islamofobie is gestegen van 100 in 2018 naar 154 in 2019. Het gaat daarbij om 63 daden van agressie en 91 bedreigingen richting moslims. Het ministerie spreekt van een relatief laag getal, ook al is de toename fors.

Het CCIF stelde maandag in een reactie dat ook een ‘relatief laag’ aantal gevallen al veel te veel is. Het orgaan heeft echter ook kritiek op de wijze waarop het ministerie de cijfers vaststelt. In 2018 registreerde het CCIF nog 676 gevallen van islamofobie, veel meer dus dan het ministerie.

