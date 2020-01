Duiveluitdrijving bij kind was ‘niet zo dramatisch als is neergezet’

De duiveluitdrijving die The Last Reformation deed bij een Nederlandse jongen is ‘niet zo dramatisch als is neergezet’. Dat zegt de Nederlandse tak van de beweging in reactie op een uitzending van De Monitor van afgelopen maandag.

Voorthuizen

Op de website van de beweging reageert Robbert Dam, een van de initiatiefnemers van The Last Reformation Nederland. ‘Het ligt voor de hand dat je niet tegen een kind zegt dat het een duivel in zich heeft of dat je dat in het oor van een kind schreeuwt. Ik snap dat dat iets met een kind kan doen, dus dat is erg onverstandig. Het is dan ook zeker geen gangbare praktijk.’

dramatisch

Maandag stond De Monitor in het teken van ‘kind zijn in een religieuze beweging’. In de aflevering werden beelden getoond van een duiveluitdrijving bij een jonge Nederlandse jongen door Torben Søndergaard, de Deense leider van The Last Reformation. Dit gebeurde op christelijke camping De Betteld in Zelhem.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .