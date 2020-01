Verwarming Engelse kathedralen mogelijk uit

De Church of England gaat maatregelen nemen om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Sommige voorstellen zijn rigoureus, zoals het niet meer verwarmen van de ruim 40.000 kerkgebouwen. Inclusief de kathedralen.

Mogelijk wordt het in de toekomst fris in de kathedraal van Canterbury, zetel van de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby. (beeld Adrian Dennis / afp)

Canterbury

Dat meldt The Guardian. In februari behandelt de Generale Synode van deze kerk een motie die voorstelt om uiterlijk over 25 jaar volledig klimaatneutraal te zijn. De verwarming gaat uit, maar in plaats daarvan kunnen mensen verwarmde kussens gebruiken.

De ecologische voetafdruk van de gebouwen die de anglicanen bezitten moet goed meetbaar zijn. Er komt een registratie zoals die ook voor woonhuizen geldt. ‘Als het niet meetbaar is, kan het niet beheerst worden’, licht Nicholas Holtam, bisschop van Salisbury, toe.

