‘Kerken moeten beleid maken voor transgender gelovigen’

Specifiek beleid voor hoe te handelen richting transgender gelovigen in de gemeente, helpt deze groep zich veiliger te voelen in de kerk. Het klassiek gereformeerde geloof in de schepping van de mens ‘als man en vrouw’ is een obstakel voor hen om zichzelf te accepteren.

In het nieuwe nummer van het gereformeerde tijdschrift Kontekstueel, dat woensdag verschijnt, pleiten theologen Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager voor de acceptatie van transgender personen. Het nummer is geheel gewijd aan de zeer moeilijke positie die transmannen en transvrouwen hebben in de kerk.

De nadruk in gereformeerde kringen op de Bijbel als waarheid kan leiden tot biblicisme, vinden de twee. Dan is er geen ruimte meer om te praten over ervaringen van mensen, zodra die afwijken van het beeld dat men in deze kerken uit de Bijbel haalt.

