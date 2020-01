CGK-synode laat onderzoek doen naar herziening Kerkorde

Nunspeet

De vraag om een eventuele herziening is het afgelopen jaar ingediend door kerken uit het noorden. Zij stelden vast dat er in de loop der tijd zoveel nieuwe artikelen en afspraken bij zijn gekomen, dat het geheel complex en ontoegankelijk is geworden. Veel actuele afspraken - d..

Het nieuwe onderzoek komt voor rekening van de deputaten Kerkorde en Kerkrecht, dat is een landelijke werkgroep die in dienst van de synode opereert. De bevindingen komen in 2022 op een volgende synode aan de orde. Dan volgt een mogelijk besluit tot herziening over te gaan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .