‘Dr. B’, mede-oprichter Willow Creek, ook beschuldigd van misbruik

Na Bill Hybels is nu ook de andere oprichter van Willow Creek, Gilbert Bilezikian, beschuldigd van seksueel misbruik. De Amerikaanse megagemeente sprak maandag uit dat de beschuldiging terecht is.

South Barrington

Dat maakte journalist Julie Roys maandag bekend. De zaak tegen de 92-jarige Bilezikian, ook bekend als ‘dr. B.’, kwam naar buiten toen Ann Lindberg afgelopen weekend haar verhaal publiek maakte.

Lindberg schrijft hoe Bilezikian haar, in de tijd dat hij voorganger was in de gemeente, in de jaren tachtig seksueel misbruikte. Dat begon met handen vasthouden en eindigde met kussen, betasten en aandringen op seks, vertelt ze op Facebook.

