The Last Reformation doet duiveluitdrijvingen bij Nederlandse kinderen

The Last Reformation, een Deense charismatische beweging, voert ook in Nederland bij kinderen rituelen uit om duivels uit te drijven. Deskundigen noemen de beweging fundamentalistisch en pleiten voor een verbod.

Hilversum

Tv-programma De Monitor van KRO-NCRV bracht dit maandag naar buiten. De uitzending laat zien hoe op christelijke camping De Betteld in Zelhem een duiveluitdrijving plaatsvond. Torben Søndergaard, leider van The Last Reformation, schreeuwt vlakbij een jongen van rond de twaalf ‘Ga uit. Nu meteen. Vertrek.’

Een jaar geleden raakte de beweging in opspraak. De Deense documentaire Guds bedste børn (’Gods beste kinderen’) liet zien dat The Last Reformation duivels uitdreef bij kinderen, onder andere om hen te ‘genezen’ van alvleesklierkanker en autisme. Na de uitzending is de Deense wet aangepast om deze praktijken strafbaar te maken. Søndergaard vluchtte daarop naar de Verenigde Staten.

