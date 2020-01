Zo herken je een gastvrije kerk

Wierden

Trouwe kerkleden weten hun kerkgebouw wel te vinden. Maar veel mensen die vaak al jaren ergens wonen, zien het voor hen zo vertrouwde kerkgebouw nooit van binnen. Welkom in de Kerk, een vorig jaar opgerichte christelijke stichting, wil daar verandering in brengen en roept een wedstrijd in het leven: wat is de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland? Als de verkiezing een succes is, komt er v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .