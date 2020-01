Leren surfen als missionaire kerk

‘Er komt als kerken een enorme golf op ons af. Dan kan je drie dingen doen: zo hard mogelijk wegrennen, je ergens aan proberen vast te grijpen of je laten meesleuren in de hoop ergens aan te spoelen.’ Stadspredikant Tim Vreugdenhil noemt de golf als beeld van de transitie waar kerken middenin zitten. ‘Maar er is nog een optie als de golf op je afkomt: wat nou als je een beetje kunt surfen?’

De werkconferentie Kerk-zijn op de rand, zaterdag in Utrecht, stond in het teken van de transitie van de kerk. Peter Wierenga en Remmelt Meijer gaven een workshop. ‘De vraag is: hoe neem je mensen mee van een route die niet meer werkt naar een route die er nog niet is?’ (beeld Joost Hoving)