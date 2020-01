‘Weg met het masker van mannelijkheid’

In een grote hangar van Vliegveld Twenthe kwamen zaterdag 1500 mannen bij elkaar op het jaarlijkse event van 4M, stichting de 4e Musketier. Thema van de dag was ‘Maskers van mannelijkheid’. De mannen luisterden onder andere naar Don Ceder, Ben Tiggelaar, Henk Stoorvogel en James Ray, 4M-voorman uit het Verenigd Koninkrijk, en muziek van Hillsong Londen en de elektronische dansmuziek van LZ7.

4M bestaat ruim tien jaar. ‘We hebben geleerd dat we groot en sterk moeten zijn, met boomstammen moeten gooien en als leeuwen om onze gezinnen moeten staan’, vertelt 4m-woordvoerder Patrick de Wolff. ‘Maar onze kracht schuilt in het afdoen van het masker van mannelijkheid en op de knieën gaan.’ De mannen doen dat in een vliegtuighangar. ‘Dat is gewoon een stoere ple..

De Wolff heeft geen antwoord op de vraag of zo’n mannendag nog past in een wereld waar de verschillen tussen mannen en vrouwen niet meer zo zwart-wit zijn. ‘Wat we wel weten is dat er een bijzondere kwetsbaarheid ontstaat bij mannen als er geen vrouwen bij zijn.’ <

