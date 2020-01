Meer ruimte voor hbo’ers om te preken in vrijgemaakte kerken

Iedereen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt die een hbo-opleiding of bachelor theologie heeft voltooid en een cursus homiletiek (preekkunde) in Kampen heeft afgerond, kan preekbevoegdheid krijgen. Dat geldt ook voor niet-kerkelijk werkers.

De vrijgemaakt-gereformeerde generale synode, bijeen in Elspeet. (beeld nd)

Elspeet

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt stemde daar zaterdag unaniem mee in. Tot nu toe kwamen hbo’ers alleen in aanmerking voor preekbevoegdheid als ze kerkelijk werker in een gemeente zijn. Zij mogen officieel alleen in hun eigen kerkelijke gemeente voorgaan.

Door het zaterdag genomen besluit kan iedere hbo’er-theologie na het volgen van een aanvullende preekcursus aan de Theologische Universiteit Kampen preekbevoegdheid krijgen. Het besluit is genomen op voorstel van deputaten kerkrecht, een commissie die de synode adviseert en van voorstellen voorziet. Pieter Niemeijer, voorzitter van dit deputaatschap, wees er zaterdag op dat ‘de Heer meer gav..

