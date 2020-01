Maand van de Bijbel is begonnen

Tijdens de aftrap van de Maand van de Bijbel ontvangt presentatrice Jacobine Geel haar gedrukte essay in de Abdij van Egmond. Broeder Gerard neemt aanwezigen mee de natuur in rond de abdij aan de hand van de Psalmen.

Egmond-Binnen

In zijn zwarte habijt en op zwarte, suède Puma's loopt broeder Gerard voor acht mensen uit. Een Bijbel en notitieboek onder zijn arm. Hij leidt ze langs zijn thuis, door de tuinen en over de begraafplaats van de Abdij van Egmond. Verende grond en krakende takjes wisselen elkaar af. Een sneeuwklokje laat al voorzichtig wat wit zien. Het wandelen met de Bijbel, wat hij met d..

Een paar uur daarvoor klinkt in de Abdij van Egmond een brief, die een kleine tweeduizend jaar geleden in Korinthe werd voorgedragen. Sommige luisteraars lezen mee in hun bijbel of op hun telefoon, anderen hebben de ogen gesloten. Vier voorlezers wisselen elkaar af. ‘Wie doet het weleens, zo lang uit de Bijbel lezen of ernaar luisteren?’ vraagt André Zwartbol, redacteur va..

