Schulden van mensen betalen, een taak voor de kerk?

Mensen komen vaak in de schulden door ziekte, ontslag of een scheiding. (beeld anp / Robin Utrecht)

Amersfoort

Een kerkverband in het Amerikaanse St. Louis betaalde deze maand

‘indirect’ de ziekenhuisrekeningen van duizenden mensen in de regio. Eind december deed een kerk in Los Angeles hetzelfde. De gelukkigen kregen een brief. Geen adders onder het gras: uw medische schuld is weg.

Medische hulp is voor veel Amerikanen onbetaalbaar. Volgens een schatting van ABC News hebben 43 miljoen Amerikanen samen een medische schuld van 75 miljard dollar. Het zijn rekeningen waarvan medische instellingen weten dat ze hoogstwaarschijnlijk nooit betaald kunnen worden. Schuldenaren

opsporen kost geld, dus kiezen de ziekenhuizen ervoor de rekeningen voor een frac..

