Eindelijk, er is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd

Het heeft even geduurd, om precies te zijn een jaar of vijftien, maar deze maand was het eindelijk zover: mij werd verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen, omdat ik als vrijwilliger met kinderen werk. Zo’n verklaring verstrekt het ministerie van Veiligheid en Justitie als bewijs van goed gedrag. Je krijgt hem als je geen strafblad hebt. Heb je dat wel, dan wordt specifieker gekeken naar waarvoor je bent veroordeeld en hoelang dat is geleden. En of er een relatie is tussen het delict en het (vrijwilligers)werk dat je wilt doen. Bij een zedenmisdrijf krijg je geen VOG voor het werken met kinderen, bijvoorbeeld.