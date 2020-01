Bevrijdend belijden: hardop je zonden benoemen

In de Netflix-film The Two Popes horen de pausen Franciscus en Benedictus elkaars biecht. En altijd zijn er dan protestanten die zeggen: hadden wij maar zoiets. Je zonden belijden en vergeving aangezegd krijgen is heilzaam. Hoe gaat biechten, moet het in zo’n hokje en wat zouden we er vandaag mee kunnen?

Paus Franciscus gaat te biecht in de Sint-Pieter in Rome, in maart 2018. (beeld afp)