Sporen van het koninkrijk: ‘Zij heeft haar rust gevonden en is bij God’

‘Een stuk of vijf mensen zijn hét gezicht van de buurt. Deze persoon was daar een van.’ Aan het woord is een vrouw, bezoeker van het buurthuis. Verslagen is ze binnengekomen in de Huiskamer van onze buurtkerk. Om afscheidswoorden te schrijven in een gedenkboek en een kaarsje aan te steken in de kapel. Een bekende buurtbewoner is plotseling overleden. Ze was een familielid in onze buurtkerk.

In de week die volgt op het nieuws van het overlijden, proberen we als kerk een plek te bieden waar ruimte is voor ons verdriet. Want niet alleen was zij in de wijk bekend, ze was inmiddels ook een bekend gezicht in de buurtkerk geworden. En dat dát gezegd kan worden, mag een wonder heten. Vanaf het moment dat ik haar leerde kennen, was ze anti-kerk. Een verleden vol pijnlijke ervaringen met..

In aanloop naar de uitvaart, heb ik regelmatig goed contact met de familie van de overleden vrouw. Ze hebben dezelfde pijn richting ‘de kerk’. Ze weten van de betrokkenheid van de overledene bij onze buurtkerk en daarom worden we gevraagd iets te delen in de aula van het uitvaartcentrum. Geen kerk en geen dienst. Gaandeweg veranderen de plannen. Onze buurtkerk wordt toch de locatie en uitein..

