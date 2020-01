Ook een Statenvertaling voor gevangenen

Er verschijnt een nieuwe editie van de Vrijheidsbijbel. De Bijbelvereniging en Bible League Nederland overhandigen de editie voor gevangenen volgende week vrijdag aan Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA). Ad van Leeuwen van de Bijbelvereniging vertelt over het succes van Gods Woord in de gevangenis.

Barneveld

Verschilt de nieuwe editie erg van de vorige?

‘Niet veel. De nieuwe Vrijheidsbijbel is enigszins geactualiseerd. We hebben benadrukt dat de Bijbel levensveranderend kan zijn.’

Waarom is dan gekozen voor een nieuwe uitgave?

‘De Vrijheidsbijbels vinden gretig aftrek in de gevangenis en zijn

zodoende op. Bovendien verandert de samenstelling van de gevangenisbevolking vrij snel. Omdat we toch besloten te herdrukken, hebben we gelijk gekeken naar wat actueler en beter kon.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .