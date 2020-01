Tegen de verblinding

Hoe kunnen mensen zo iets verschrikkelijks doen?, vroeg de koning gisteren in Israël.Hij had met overlevenden van de Holocaust gesproken. Hoe miljoenen van Uw volk de gaskamers werden ingedreven. Welbewust en wreed. En strak georganiseerd.

Koning Willem-Alexander luistert naar Annie Hollander, een overlevende van de Holocaust, tijdens een rondleiding door verzorgingshuis Beth Juliana in Israël. (beeld anp / Frank van Beek)





We zouden heel graag willen, Heer,

dat het monsters waren die dit deden, wezens anders dan wij, Uw lieve kinderen. Wezens die de hel verdienen,

of nog erger – als dat kan. Doe recht, o God, in deze kromme wereld!

Dat de daders ook vaak leuke vaders waren, liefdevolle moeders, zoons en dochters zoals wij, dat wil zo veel jaren later nog steeds maar moeilijk bij ons landen.





Dit mag nooit meer gebeuren, zei de koning. En wij zeggen het met hem. Want dit kan er dus gebeuren wanneer volken andere goden groter maken dan U – goden van oorlog, volk of ras of anderszins.

