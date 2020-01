In vluchtige stad is kerk een thuis

Wereldwijd wonen steeds meer mensen in steden. Maar hoe moeten we de mentaliteit van de stad duiden? Volgens de Franse denker Jacques Ellul is de stad het symbool van het menselijke verlangen autonoom en zonder God te leven, en liggen afgoden als techniek, macht en geld er op de loer.

Het centrum van Amsterdam gezien vanuit de lucht. Volgens de Franse denker Jacques Ellul is de Bijbel niet zo positief over de stad. (beeld anp / Lex van Lieshout)

Amsterdam

Over het fenomeen ‘stad’ zou je een hoop positieve dingen kunnen zeggen. Er is creativiteit en vernieuwing, en er is werk en vertier. Een stad is meer dan een verzameling mensen of stenen; het is een bepaalde manier van leven en denken. Vooruitstrevend, open minded.

Maar zo positief is de Bijbel niet over de stad, meende de Franse denker Jacques Ellul (1912-1994). Ellul ging alle passages langs die iets over steden zeggen en concludeerde dat in de Bijbel de stad het symbool is van de rebellie van de mens tegen God, van zijn wil om autonoom te zijn. De mens bouwt muren en torens om zich te beschermen, hij creëert met de stad een tec..

