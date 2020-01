Onderzoek: grote zorg om godsdienstvrijheid in Iran, VN moet onderzoek doen

De godsdienstvrijheid in Iran staat voor religieuze minderheden onder grote druk. Christenen, vooral ex-moslims staan er bloot aan intimidaties van politieke bestuurders.

Een Iraanse christen bidt in de Armeense kathedraal van Teheran. De Armeense kerk is erkend door de Iraanse overheid, al worden ook haar leden regelmatig achtergesteld. (beeld afp/Atta Kenare)

Teheran

Dat stellen vier christelijke mensenrechtenorganisaties in een gezamenlijk Engelstalig jaarrapport over 2019. De vier organisaties roepen zowel de Iraanse regering als de wereldgemeenschap op minderheden in Iran beter te beschermen.

Het jaarrapport is opgesteld door de internationaal opererende organisaties Open Doors, Middle East Concern en Christian Solidarity Worldwide en het Iraans-christelijke Article 18 - genoemd naar een wetsartikel uit een internationaal burgerrechtenverdrag dat godsdienstvrijheid garandeert en door Iran in 1975 is geratificeerd.

