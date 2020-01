Onderzoekers Universiteit Utrecht: ‘verscherpt staatsonderzoek’ nodig voor Jehova’s Getuigen

Jehova’s Getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik, melden beschuldigingen daarover niet (of met tegenzin) aan de politie en hebben ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Bezoekers tijdens het internationaal congres Liefde faalt nooit! van Jehova's getuigen in de Jaarbeurs. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

Rotterdam

De krant heeft de dagvaarding van het kort geding dat de Jehova’s Getuigen deze week aanspanden om de publicatie van het rapport tegen te houden, in handen. Het onderzoek over misstanden binnen de kerkelijke gemeenschap van de Jehova’s Getuigen is gedaan door Universiteit Utrecht. Daaruit blijkt dat driekwart van de slachtoffers binnen die gemeenschap vindt dat de kerk onvoldoende heeft geho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .