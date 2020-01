‘De hemel, God, alles is hier al’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Gerda Havertong (73), actrice, zangeres, theatermaker en vooral bekend van haar rol in Sesamstraat. Ze richtte ook de stichting Wiesje op, die mensen met dementie in Suriname helpt.

‘Ik ben geboren in Paramaribo, als oudste van een gezin met vijf kinderen. Mijn ouders kwamen van de plantage; mijn vader van de Cottica-plantage, mijn moeder van de Commewijne-plantage. Na de basisschool werden ze door hun ouders naar Paramaribo gestuurd om daar onderwijs te kunnen volgen. Mijn vader kon terecht bij familie, mijn moeder werd opgenomen in een domineesgezin. Zij wilde graa..

Mijn vader is uiteindelijk kapitein op de binnenvaart geworden, in dienst van ’s Lands Bosbeheer, een rechtstreekse tak van de Nederlandse overheid. Hij ontving van de LOI om de paar maanden een dikke envelop om op afstand onderwijs te kunnen volgen. Hij was dan altijd heel opgewonden. Wij maakten er grappen over, van LOI maakten we “Leri Opo Ide”, wat zoiets betekent als &ldq..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .