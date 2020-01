Boko Haram vermoordt Nigeriaanse kerkleider Lawan Andimi

De Nigeriaanse kerkleider Lawan Andimi is door Boko Haram vermoord. De terreurbeweging ontvoerde hem op 3 januari. Maandag is hij samen met een gevangen militair onthoofd.

Dat maakte journalist Ahmad Salkida dinsdag bekend. Andimi was regionaal voorzitter van de Christian Association of Nigeria (CAN) in de staat Adamawa. Deze organisatie is een koepel van protestantse en katholieke kerken. De moord versterkt de kritiek op de regering van president Muhammadu Buhari, die niet in staat of bereid lijkt de terreur effectief te bestrijden.

De bewoners van het dorp Michika waren nieuwjaar aan het vieren toen op 3 januari een groep van Boko Haram een inval deed. Twee dagen later verscheen er een video, waarin Andimi collega-voorgangers, Buhari en de gouverneur van Adamawa opriep hem te bevrijden.

