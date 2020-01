CGK-voorstel: kerken die afwijken van de landelijke afspraken buiten kerkverband

Als het aan de meerderheid van een christelijk-gereformeerde synodecommissie ligt, worden kerken die afwijken van landelijke afspraken over bijvoorbeeld vrouw en ambt of homoseksualiteit hard aangepakt en buiten het kerkverband gezet.

Nunspeet

Dat blijkt uit de synoderapporten en commissievoorstellen die dinsdag in aanloop naar de tweede vergaderweek van de synode openbaar zijn gemaakt. De bewuste commissie die voorstellen over kerkelijke eenheid doet is in tweeën uiteen gevallen, met een meerderheid van vier en een minderheid van drie synodeleden.

De commissiemeerderheid wil dat de synode de kerkorde uitbreidt en regels opstelt voor plaatselijke kerken die afwijken van de landelijke afspraken. Dat is realiteit binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, een verband met ruim 70.000 leden en 180 kerken. Kerken in Arnhem, Nieuwegein, IJmuiden en Hilversum hebben vrouwen aangesteld als ouderling e..

