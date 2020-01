Dirk de Wachter: ‘Gewonigheid is mijn pleidooi’

Alles in het leven moet maar leuk zijn, ziet de populaire Vlaams psychiater Dirk de Wachter. In de Week van gebed heeft hij een andere boodschap: ‘Verdriet is geen bedreiging van je geluk.’

Psychiater Dirk De Wachter voor een volle zaal in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. (beeld Wouter van Assendelft)

s-Hertogenbosch

Zijn vrouw snapt niet waarom hij volle zalen trekt. Wat hij, Dirk de Wachter, verkondigt is toch zo gewóón? ‘Ik ben psychiater’, is dan zijn reactie, ‘mensen willen van mij horen wat ze eigenlijk wel weten, en dan zijn ze weer gerustgesteld.’ De ruim zeshonderd toehoorders voor hem lachen instemmend. Maandagavond sprak De Wachter samen met journalist Yvonne Zonderop in ..

Jaarlijks, in de Week van gebed voor de eenheid, organiseren de kerken samen een vesper in de Sint-Janskathedraal, gevolgd door een lezing in de Grote Kerk die aansluit bij het thema van de gebedsweek. Voorgaande jaren trok dit ruim honderd bezoekers, dit jaar moest er uitgeweken worden naar het Jheronimus Bosch Art Center: na zeshonderdvijftig aanmeldingen was ook deze..

