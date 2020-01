Christenen demonstreren tegen burgerschapswet India

Achtduizend christenen zijn maandag in India de straat op gegaan uit protest tegen de nieuwe burgerschapswet in dat land. Ze sympathiseren op die manier met moslims, de voornaamste slachtoffers van die wet.

In Bangalore protesteren Indiërs tegen de nieuwe burgerschapswet. (beeld EPA/JAGADEESH NV)

Kolkata

De christenen liepen in Kolkata, in het oosten van het land, van een kerk naar een groot standbeeld van Mahatma Ghandi. ‘We willen onze solidariteit uiten met de mensen die in verschillende delen van het land tegen deze wetten protesteren’, vertelt Herrod Mulick, een van de organisatoren van het christelijke protest.

De Citizen Amendment Act en de National Register of Citizens, twee nieuwe wetten, roepen veel verzet op. Al weken demonstreren moslims in heel het land. De nieuwe wetgeving regelt de naturalisatie van vluchtelingen uit omringende landen. De wet bepaalt op basis van religie wie wel of niet burger mag worden. Christenen (met 1,7 procent een zeer kleine minderheid) kunnen burgerschap krijgen.

