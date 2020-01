Christelijk activiste Mary Mohammadi (21) gevangen gezet in Iran

Mary Mohammadi, een tot het christendom bekeerde Iraanse van 21, is vorige week in Teheran gearresteerd. De autoriteiten voerden haar af naar een onbekende locatie. Sindsdien is niets meer van haar vernomen.

Teheran

Mohammadi valt op door haar openlijk activisme voor mensenrechten. Ze bekeerde vanuit de islam tot het christendom en komt daar openlijk voor uit.

Volgens website Article 18, die bericht over haar arrestatie, is ze daarmee een uitzondering. Veel christenen ontvluchten het land, vaak noodgedwongen.

Mohammadi was zondag 12 januari op het Azadiplein in de Iraanse hoofdstad, toen de politie haar oppakte. Op dat plein was toen een demonstratie tegen het regime bezig, van mensen die boos zijn dat de leiders van het land logen over het begin deze maand neergeschoten vliegtuig. Of Mohammadi deelnam aan die demonstratie is niet bekend.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .