Duitse missioloog Beyerhaus (1929-2020) overleden

Oudere generaties christenen, ook in Nederland, kennen hem als de evangelicale theoloog en missioloog die inzette op een bijbelvaste koers en daarin naderhand in Duitsland bruggen wilde slaan tussen christelijke tradities die Christus centraal stelden, van orthodox tot katholiek. Dat viel op in een land waar in de jaren vijftig en zestig de ontwikkelingen in prote..

In 2013 dook hij als 84-jarige leeftijd op bij de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Zuid-Korea, waar hij zich opnieuw kritisch toonde. Het stoorde hem dat geloofsbegrippen uitgehold werden. ‘De schepping is feitelijk al verlost maar moet nog meer verlost worden. De mens heeft de taak om Gods scheppingsplan in de wereld uit te voeren om tot een vreedzame sa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .