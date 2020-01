Jeugd in de kerk denkt ook: ‘OK boomer’

Gelovige jongeren willen wederkerigheid in de kerk. Afgeserveerd worden met traditionele standpunten waar volwassenen niet open over kunnen praten, zorgtervoor dat jonge kerkgangers hun schouders ophalen en denken: 'OK boomer'.

Houten

Dit staat in de jeugdtrends 2020, een jaarlijks document met handreikingen aan iedereen die met gelovige jongeren werkt of leeft. Voor het zevende jaar op rij wordt dit door Jeugdwerk Steunpunt NGK, voorheen NGK Jeugdwerk, in samenwerking met onder andere World Servants en de HGJB uitgebracht.

‘Jongeren leven in een wereld waar sommige gangbare opvattingen aantoonbaar niet meer houdbaar zijn, bijvoorbeeld klimaatveranderingsontkenning’, staat in de jeugdtrends. Ze zoeken het open gesprek en willen daarin ook gehoord worden. ‘Luister om hem te begrijpen, niet om te oordelen. Daarnaast vinden ze - vaker dan oudere kerkgangers - heikele thema's als de vrouw in het ..

