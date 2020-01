Al die kerken, dat is niet normaal

Terwijl zijn eigen kerkverband worstelt met onderlinge verdeeldheid, boekstaafde de christelijk-gereformeerde dominee Bert Loonstra zijn vergezicht over kerkelijke eenheid. De christelijk-gereformeerde dominee Bert Loonstra schreef een ‘vergezicht, een visioen’ over echte kerkelijke eenheid. Veel kerken volgen in praktijk een ‘derde weg’ die in het Nieuwe Testament is uitgesloten, valt hem op. ‘Je zou dat een vorm van eigen kerkje-spelen kunnen noemen.’