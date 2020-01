‘Bethel’ niet het laatste kerkasiel

Het kerkasiel en de non-stopkerkdienst, een jaar geleden in Den Haag, begon zonder grote verwachtingen. ‘We hadden valse hoop gegeven als we hadden gezegd: we gaan dit fixen.’Deze maand is het een jaar geleden dat het kerkasiel voor de Armeense familie Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel eindigde. Eind januari verschijnt een boek met een terugblik en lessen voor de toekomst. Diaconaal predikant Derk Stegeman, die nauw betrokken was bij het ruim drie maanden durende kerkasiel, blikt terug aan de hand van zinnen uit de zes nieuwsbrieven die hij in die periode schreef.

Beeld van de estafettedienst, een jaar geleden in Bethel in Den Haag. Op de voorgrond Hayarpi Tamrazyan, die als woordvoerder van het Armeense gezin bekendheid kreeg. (beeld anp / Koen van Weel)

‘Veel schotten die we doorgaans in kerk en liturgie ervaren, vallen in de doorgaande asielkerkdienst weg.’ (24 november 2018, het kerkasiel in Bethel is een maand bezig)

‘Het kerkasiel heeft voor enorm veel verbinding gezorgd. In drie maanden tijd leidden bijna duizend voorgangers uit allerlei kerken diensten die soms drie, vier uur duurden met een groep die kleiner en diverser was dan ze gewend waren. Dan ga je andere dingen doen dan tijdens een gewone kerkdienst. Er was ruimte voor spontane inbreng van kerkgangers, voor onderling gesprek. Kerkelijke ver..

