‘PKN, maak jezelf betekenisvol voor alle lagen van bevolking’

De leden van alle 1572 gemeenten van de Protestantse Kerk moeten zich afvragen hoe ze betekenisvol kunnen zijn voor de groepen in de samenleving waarmee de kerken op dit moment geen verbinding hebben, vindt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de Protestantse Kerk, donderdagmiddag, vroeg hij zich af of de kerk vast zit in bepaalde patronen. ‘Zitten we in een groef, dat we met een groep mensen uit een bepaalde cultuur kerk zijn? Ik hoop dat we uit die groef durven te komen en met elkaar radicaal gaan nadenken over de vraag wat het van ons vraagt om over onze schaduw, onze cultuur en onze vormen h..

