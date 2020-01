Prediker uit India wordt katholiek

Een Indiase pinkstervoorganger, Sajith Joseph (36), is overgestapt naar de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is de stichter en leider van de beweging Grace Community Global, met meer dan twee miljoen leden in dertig landen.

Punalar

Sajith Joseph is als kind rooms-katholiek gedoopt, maar werd protestant toen zijn ouders overstapten naar een pinksterkerk. Hij was meer dan tien jaar voorganger in de Assemblies of God en als rondreizend evangelist. Hij werd vlak voor Kerst weer in de Rooms-Katholieke Kerk opgenomen in de kathedraal van Punalar.

Naar eigen zeggen heeft studie van de kerkgeschiedenis en de theologie hem tot de overstap gebracht. Samen met Joseph traden ook zijn gezin en bijna vijftig andere leden van de beweging over tot de Rooms-Katholieke Kerk.

