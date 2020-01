Nieuw debat over vrouw en ambt in Protestantse Kerk

Een nieuwe discussie over vrouw en ambt dreigt op te laaien in de Protestantse Kerk in Nederland. Een groepje (oud-)synodeleden roept de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen die kerk, op vrouwen toe te laten tot de ambten.

De preses en scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (achter de tafel in het midden) zijn sinds november twee mannen. Voorheen was de preses een vrouw. (beeld nd)