Gereformeerde Kerkbode over naar andere uitgever

De tweewekelijkse vrijgemaakt-gereformeerde Gereformeerde Kerkbode Groningen - Fryslân - Drenthe gaat over in andere handen.

Leeuwarden

Door de overgang verschijnt het eerstvolgende nummer later dan gepland, is in een brief aan de abonnees meegedeeld.

Tot nu was Scholma in Bedum de drukker en uitgever. Het blad is overgenomen door Dekker Creatieve Media & Druk in Leeuwarden, bevestigt directeur Bram Dekker. Het blad wordt gewoon voortgezet, maar ‘straks met alle mogelijkheden die we in huis hebben’, zegt Dekker. Dat betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor de digitale, online-kant van het blad en de vormgeving.

