Ranglijst Open Doors: Christenen in Afrika ‘vogelvrij’

Burkina Faso komt nieuw binnen op de Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors. Wereldwijd zijn er 260 miljoen vervolgde christenen, dat zijn er meer dan vorig jaar. Vooral in Afrikaanse landen wordt de situatie slechter.

Christelijke boeren tijdens een dienst in de Ecwa Church in Kajuru, Nigeria. In het West-Afrikaanse land woedt al jaren een conflict tussen christelijke boeren en islamitische herders, dat duizenden levens eiste. beeld Sjoerd Mouissie