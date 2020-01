‘Christenvervolging is altijd deel van een groter verhaal’

Christenvervolging is in veel gevallen een teken dat een land ook met andere minderheden slecht omgaat. Die functie van ‘kanarie in de kolenmijn’ benadrukt Open Doors bij de publicatie van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging. Vier deskundigen bestuderen de lijst en delen hun bevindingen met deze krant. Ze spreken juist voor deze brede blik op vervolging hun waardering uit, maar zijn soms ook kritisch.

Dennis Peters (woordvoerder katholieke hulporganisatie Kerk in Nood): ‘De groei van vervolging in landen als India is opvallend’

‘Dat Burkina Faso nieuw binnenkomt op de lijst, springt er enorm uit. Ik zie grote overeenkomsten tussen de ranglijst en ons eigen onderzoek. Ik vind het moedig dat Open Doors cijfers en een rangorde koppelt aan diver..

En wat Open Doors zegt over christenvervolging als “kanarie in de kolenmijn” onderschrijf ik. Ik sprak eens een priester uit Egypte, die zei: je herkent beschaving in een land aan hoe schoon de toiletten zijn en aan hoe ze omgaan met minderheden. Dat eerste was natuurlijk een grapje, het laatste is echt waar. Christenen zijn vaak een minderheid en in de omgang met die groep ze je terug hoe e..

