De drieduizend leden tellende Gereformeerde Gemeente in Nederland in het Gelderse Opheusden gaat onderzoek doen naar incestgevallen in het dorp.

Opheusden

Hiervoor schakelt de grootste geloofsgemeenschap van Opheusden externe deskundigen in. De regionale krant de Gelderlander had inzage in interne documenten, sprak verschillende betrokkenen en bracht dit maandag naar buiten. De 'mogelijke incestproblemen' zijn in november 2018 besproken tijdens een synodevergadering van het landelijke kerkverband. Tij..

De Gelderlander stelt dat het incestonderzoek voortkomt uit dit onderzoek rondom het vertrek van dominee Van Voorden. Wat het eventuele verband zou zijn, is niet bekend. Synodevoorzitter dominee Adri Geuze uit Gouda zei daar tegenover de Gelderlander geen antwoord op te willen geven. 'Het gaat hier om een vertrouwelijk document, het is onmogelijk dat dat naar buit..

