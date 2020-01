Lokaal kerknieuws: open dag nieuw kerkgebouw CGK Ulrum

open dag nieuw kerkgebouw CGK Ulrum De Christelijke Gereformeerde Kerk van Ulrum houdt zaterdag open dag in haar nieuwe kerkgebouw. Het gebouw, dat begin december al in gebruik werd genomen, is flink opgeknapt, vertelt voorzitter van de kerkenraad Henk Sok. ‘Er is onder meer een houten vloer ingekomen.’ De kerk is gekocht van particulieren. Zij hadden op hun beurt het gebouw gekocht van de vrijgemaakt-gereformeerden, die zijn opgeheven. Het vorige gebouw van de christelijk-gereformeerden, dat te klein was, wordt waarschijnlijk een bed and breakfast. De kerk is verbouwd met behulp van veel vrijwilligers. Voor de open dag zaterdag, die duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur, is een heel programma samengesteld. ‘Er is soep met een broodje en een diaserie over de verbouwing. We sluiten de dag zingend af.’