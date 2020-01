Het CGK-gebouw in Ulrum is flink opgeknapt. ( beeld cgk Ulrum)

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Ulrum houdt zaterdag open dag in haar nieuwe kerkgebouw. Het gebouw, dat begin december al in gebruik werd genomen, is flink opgeknapt, vertelt voorzitter van de kerkenraad Henk Sok. ‘Er is onder meer een houten vloer ingekomen.' De kerk is gekocht van particulieren. Zij hadden op hun beurt het gebouw gekocht van de vrijgemaakt-gereformeerden, di..

