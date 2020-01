Ontheemd onder de ontheemden

Voorganger Samuel Lee is op bezoek bij Groningers in het aardbevingsgebied, die vaak noodgedwongen hun huis verlaten, in afwachting van een oplossing voor hun problemen. ‘Ik heb ook mijn huis moeten verlaten’, vertelt Lee, die vluchtte uit het Midden-Oosten. ‘Daarom ben ik hierin zo geïnteresseerd.’

Samuel Lee luistert naar de verhalen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied. beeld Samuel Lee praat met Anne van der Wielen, bij haar huis in Luddeweer.

Siddeburen

‘Ik heb deze bolletjes voor u, als teken van hoop.’ Samuel Lee houdt een potje met drie hyacinten in zijn handen. De migrantenpastor, tevens Theoloog des Vaderlands, is vandaag op bezoek in Groningen. In Luddeweer, Loppersum en Appingedam bezoekt hij slachtoffers van de aardbevingen.

‘Ik zal ze een plekje geven’, antwoordt Jannes Scheeres. Dankbaar neemt hij het cadeau in ontvangst. Voor hem is er daadwerkelijk hoop, want het nieuwe huis voor hem en zijn vrouw is volop in aanbouw. ‘We kijken nu vooruit’, zegt hij tijdens het gesprek steeds weer.

