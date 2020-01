Pijnlijk afscheid van zusterkerken

Tijdens de buitenlanddagen op de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt namen voormalige zusterkerken afscheid. 'Het vertrouwen is weg.' (beeld Dick Vos)

Elspeet

Alles is wel zo’n beetje gezegd, herhaald en nog eens gezegd. Dat geldt voor zowel de (voormalige) zusterkerken in het buitenland als de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. ‘Geachte afgevaardigden, het is over’, zei dominee Karlo Janssen namens de Canadian Reformed Churches, vrijdag. Het besluit uit 2017 dat vrouwen dominee, ouderling en..

Janssen sprak namens een van die voormalige zusterkerken. Hij kwam het besluit om de banden te verbreken persoonlijk overbrengen. ‘U bent veranderd, wij niet.’ De Canadese kerk heeft meerdere redenen om geen zusterkerk meer te zijn, zegt hij. ‘Ten diepste gaat het om de vraag of men wil leven volgens Gods Woord. We zijn niet langer overtuigd dat de ..

