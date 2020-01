De kerk van Wesley en Beyoncé

Wat typeert de United Methodist Church? De op een na grootste protestantse kerk in Amerika, met wereldwijd 12,5 miljoen leden kwam deze week op een ongekende manier in het nieuws: ze gaat op eigen initiatief uiteen omdat totaal verschillend over homorelaties wordt gedacht. 'Beide kanten vinden dat ze trouw zijn aan John Wesley.'

Alabama

'Tien fascinerende feiten over John Wesley', is het best gelezen artikel op de website van de United Methodist Church (UMC). 'Methodisten voelen een diepe liefde voor John Wesley en zijn theologie', zegt Jeremy Steele, pastor binnen de UMC en auteur van het artikel. Wesley, de anglicaanse theoloog (1703-1791) die een geestelijke opwekking leidde, eerst..

drank afzweren

Beyoncé

Hoewel de methodisten in Nederland niet zo bekend zijn, kennen wij wel degelijk methodisten. De denominatie rekent wereldberoemde mensen tot haar kerkleden. Nelson Mandela was een methodist. De bekende zangeres Beyoncé groeide op in de St. John's United Methodist Church in Houston. Ze bleef betrokken bij de diaconale tak van de gemeente. Hillary Clinto..

