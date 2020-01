Springen in de kerk - het vervolg

Voor de Kerst schreef ik een met dilemma’s omgeven column over een zoon die graag eens wilde trampolinespringen in een kerk. Op de laatste dag van de Kerstvakantie hebben we de sprong in de hoge gewaagd door op een regenachtige avond af te reizen naar Hilversum. Voor de bewuste avond stond een ‘9+ Flight Club’ aangekondigd. Dat had zomaar de naam van een tienerclub in een hippe pinksterkerk kunnen zijn. Het betekende twee uur in het rond springen, begeleid door de stevige beats van een ‘Resident DJ’.

De plafondschildering in de tot trampolinepark omgebouwde Clemenskerk in Hilversum. (beeld ND)