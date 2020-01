Bern

De Zwitserse gereformeerden hebben hun oude naam ‘Federatie van protestantse kerken in Zwitserland’ ingeruild voor ‘Evangelisch-gereformeerde kerk van Zwitserland’.

Het ‘Zwitsers protestantisme wil vandaag met één gezamenlijke en krachtige stem spreken’, staat in het persbericht van 9 januari. Sinds het begin van dit jaar is een nieuwe constitutie in werking getreden. De protestantse federatie is daarmee opgeheven. Zij bestond uit 24 kantonale gereformeerde kerken, een methodischische kerk en een vrij-evangelisch..

