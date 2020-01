Het vertrouwen is weg, de band is verbroken, zeggen buitenlandse gasten tijdens dag twee van de buitenlanddagen op de vrijgemaakt-gereformeerde synode.

Elspeet

‘Geachte afgevaardigden, het is over’, zegt dominee Karlo Janssen van de Canadian Reformed Churches. Hij spreekt vrijdagochtend de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt toe, die vergadert in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. Zes buitenlandse kerken zullen vrijdag de Nederlandse afgevaardigden toespreken. Onder hen ook dominees als Jans..

Ook vanuit Australië klinken stevige vermaningen. ‘Het fundament van het geloof staat op het spel, er is geen basis meer voor vertrouwen’, aldus Dean Anderson, dominee van de Free Reformed Churches of Australia. Ook hij is dominee geweest in Nederland. ‘Als je de Bijbel anders gaat verstaan, heb je opeens een ander geloof en een ander fundament.’ Ook zijn kerk heeft de banden verbroken vanwe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .