Omstreden Jezus-serie in Brazilië verboden

De Braziliaanse rechter heeft de omstreden serie The First Temptation of Christ verboden (beeld anp)

Rio de Janeiro

De uitspraak volgde nadat twee miljoen Brazilianen een petitie hadden getekend tegen de film en tegenstanders op kerstavond brandbommen hadden gegooid naar het productiekantoor van de makers in Rio de Janeiro.

Het gaat om de kerstspecial van de serie The First Temptation of Christ (‘de eerste verleiding van Christus’). Daarin komt Jezus na veertig dagen in de woestijn thuis om zijn dertigste verjaardag te vieren. Tijdens een zoektocht naar zichzelf vindt hij de flamboyante Orlando.

