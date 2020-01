Spanning om buitenlandse gasten

Vandaag, vrijdag en zaterdag ontvangt de synode gasten uit het buitenland.

Elspeet

Het zal niet onverdeeld gezellig worden tijdens de zogeheten buitenlanddagen van de vrijgemaakt-gereformeerde synode, die vandaag van start gaan. Van de 25 gasten uit veertien verschillende landen zullen ongetwijfeld vermaningen en waarschuwingen klinken, over het besluit dat de vorige synode nam om vrouwen toe te laten tot het ambt. Voor sommigen zal de relatie afhangen van de vraag of dat besluit door deze synode wordt teruggedraaid, anderen hebben de banden al verbroken. Dat betekent overigens niet automatisch verbroken contact. Op de gastenlijst staan namelijk vier mensen die lid zijn van zo’n voormalige zusterkerk: twee mensen van de Canadian Reformed Churches en twee mensen van de Free Reformed Churches of Australia.

zusterkerken

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kenden tot de synode van 2017 31 buitenlandse kerken met wie ze een zogeheten zusterkerkrelatie hebben. Zo’n relatie houdt in dat leden van beide kerken worden erkend en dus mogen deelnemen aan het avondmaal en dominees in beide kerken mogen preken. Zusterkerken houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen die er spelen en bezoeken elkaars synodes. De vrijgemaakten onderhouden iets minder formele banden met nog 22 zogeheten contactkerken.

banden verbroken

Vanwege het besluit voor vrouwelijke ambtsdragers in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, hebben vier buitenlandse zusterkerken de banden officieel verbroken. Dat zijn de Reformed Presbyterian Church in Ireland (RPCI), de Reformed Church in the United States (RCUS), de Canadian Reformed Churches (CanRC) en de Free Reformed Churches of Australia (FRCA). Als de besluiten over vrouwelijke ambtsdragers tijdens deze synode niet worden teruggedraaid, zal het niet bij deze vier kerken blijven. Dat verwachten de mensen die namens de vrijgemaakten de banden met de zusterkerken onderhouden, de Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken. ‘Het huidige aantal zusterkerkrelaties zal mogelijk met meer dan de helft afnemen’, staat in hun rapport aan de synode.

opgeschort

Er zijn vijf zusterkerken van de vrijgemaakten die hun banden niet direct hebben verbroken, maar wel hebben opgeschort. Zij zijn in afwachting van wat de huidige synode zal doen. De zusterkerken die de relatie hebben opgeschort zijn: de Evangelical Presbyterian Church (Ireland) (EPC), de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW), daaronder valt ook de Zweedse Evangelisk-Reformerta Kyrkan in Sverge (ERKS), de Free Church of Scotland (continuing) (FCC), de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) en de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA). Nog meer kerken hebben brieven verstuurd waarin ze hun Nederlandse broeders manen op hun schreden terug te keren.

achterhaald?

De vraag is wat het betekent als meer dan de helft van de buitenlandse zusterkerken die formele banden verbreken. In ieder geval niet dat mensen van beide kerken nooit meer welkom zijn bij elkaar. Een lokale kerk kan zelf besluiten gasten toe te laten. De deputaten stellen in hun rapport vraagtekens bij de houdbaarheid van het concept ‘zusterkerk’. ‘Hoe belangrijk zal dat in de toekomst zijn voor het geven van inhoud aan onze contacten?’ De deputaten stellen in hun rapport aan de synode voor om, hoewel ze de verbroken banden betreuren, vooruit te kijken. Contact onderhouden op maat, stellen ze voor. <