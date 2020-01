Een dominee in Leeuwarden pleit voor zondagsrust en tegen verruiming van de winkeltijden in de Friese hoofdstad: 'Dit is een stap te ver, genoeg is genoeg.' De predikant, Alfons van Vliet, noemt het voornemen van de gemeenteraad asociaal. Hij riep inwoners van de stad op, woensdagavond naar de raadsvergadering te komen.

Leeuwarden

'Het is een asociaal plan omdat gewone mensen erdoor worden getroffen, de vakkenvullers en winkelmedewerkers', zei Van Vliet tegen Omrop Fryslân. Hij wees erop dat winkelpersoneel de zondagochtend, als de winkels open zijn, niet met hun gezin, familie of vrienden kunnen doorbrengen. 'Voor christenen speelt dan nog eens extra dat ze niet naar de kerk kunnen. Ze kunnen niet elke keer vrij vragen bij de baas, dan krijg je scheve gezichten onder collega's.'

We gaan kapot aan alleen maar werken, geld verdienen en winst maken, zo citeerde de predikant het FNV. Wat hem betreft trekt het college het voorstel weer in. Hij legt zich onder protest neer bij de al bestaande koopzondagen. Zijn voorkeur gaat uit naar de zondag als rustdag voor iedereen, niet alleen voor kerkgangers. 'Mensen denken dat het toch niet zal helpen om je stem te verheffen', zei hij tegen Omrop Fryslân, 'maar we moeten onze stem laten horen: dit is een stap te ver, genoeg is genoeg. En hopelijk komen ze wel tot bezinning.'

Van Vliet, die geldt als een evangelische 'rechtsbuiten' in de Friese PKN, kwam al eens eerder in het nieuws, in 2008, met uitspraken over de islam als 'duivelse' godsdienst. Hij bood er later zijn excuses voor aan. Veel collega's distantieerden zich van zijn uitspraken. Hij verklaarde zich nader en legde uit niet de kant op te willen van angst en haat voor moslims, maar wel helderheid te willen scheppen over de islam en de Koran. <